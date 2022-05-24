Для того чтобы стать вебкам моделью в студии девушке (у нас исключительно женский коллектив) должно быть больше 18-ти лет, и Вы должны быть интересны и привлекательны. Если это так — смело заполняйте анкету. После чего с Вами свяжутся администраторы и договорятся о собеседовании в нашей студии. Для парней работу вебкам моделью мы можем предложить только на дому.

P.S. Даже если Вы не совсем уверены в себе — всё равно обращайтесь к нам. Работа вебкам это к тому же отличный способ раскрепоститься и повысить уверенность в себе! Можно попробовать и решить, подходит эта работа вам или нет.