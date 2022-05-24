milanO
Заполнить анкету
milanO
milanO

ВЕБКАМ СТУДИЯ

milanO

ВЕБКАМ СТУДИЯ

О студии

Комфортные, оформленные и изолированные рабочие места

Отсутствие «планов» или минимальных заработков

Два независимых высокоскоростных интернета на каждое рабочее место

Мощные компьютеры и HD видеокамеры фирмы Logitech

Выплаты до 75%

Реквизит, костюмы и обувь для работы

Наличие косметики

Обучение, поддержка начинающих моделей

Лояльное руководство и индивидуальный подход

Фотосессии (как студийные так и выездные)

Всем новичкам мы оказываем всестороннюю помощь: поможем повысить уровень английского языка, научим технической стороне работы (открыть, закрыть сайт, настроить камеру, настроить параметры работы на сайте, обновить/изменить информацию на вебкам-сайтах и т.д. и т.п.). Наши специалисты всегда помогут и поддержат!
Как устроиться
01
СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ
Напишите нашему менеджеру и выберите удобное место для встречи
01
02
ПРОЙДИТЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
На встрече мы подробно расскажем о работе и ответим на все вопросы
02
03
ТЕСТОВАЯ СМЕНА
Инструктаж и ответы на вопросы. Всегда будем рядом и подскажем
03
04
ПРИСТУПАЙТЕ К РАБОТЕ
Начните зарабатывать в успешной команде!
04
Как устроиться
01
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
Все очень просто: оставьте заявку на сайте, и с Вами свяжется наш менеджер.
01
02
ПРОЙДИТЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
Собеседование не требует специальной подготовки — его можно пройти у нас в офисе или через Skype
02
03
ТЕСТОВАЯ СМЕНА
Инструктаж и ответы на вопросы. Всегда будем рядом и подскажем
03
04
ПРИСТУПАЙТЕ К РАБОТЕ
Получаете доступ к личным апартаментам и начинаете зарабатывать
04
сохранение конфиденциальности в видеочате
Калькулятор
Количество выходов на смену
Рабочих часов
Твой доход в месяц
Заполните анкету
Maximum file size: 32 МБ

* Поля обязательные для заполнения

* * Заполняя анкетую. Вы подтверждаете, что Вам есть 18 лет

Заполняя анкету я дам свое согласие на обработку персональных данных и прочитал(а) Соглашение студии "MilanO"

Заполните анкету
Maximum file size: 32 МБ

* Поля обязательные для заполнения

* * Заполняя анкетую. Вы подтверждаете, что Вам есть 18 лет

Заполняя анкету я дам свое согласие на обработку персональных данных и прочитал(а) Соглашение студии "MilanO"

Часто задаваемые вопросы
Рита
Read More
Попала на работу вебкам моделью, когда имела трудные финансовые проблемы. Хочу сказать, что раньше работая в офисах менеджером, часто меняла работу из-за несовпадения обещаний работодателя. Тут же, самые справедливое и либеральное начальство. Заработок в этой сфере достаточно высокий для Новосибирска. И это очень приятно, легко удовлетворяются все «хочухи», и самое приятное чувство, когда деньги не успевают закончиться до следующей зарплаты! Рекомендую всем, кто хочет купить квартиру/погасить ипотеку/купить машину/увеличение груди и т.д. А тем девочкам, кто сомневается из-за языкового барьера, не стоит переживать, опытные операторы Катя и Женя, всегда все расскажут и помогут. Работа подходит для всех, у кого есть мотивация зарабатывать, а не сидеть в нос ковырять и скролить соц.сети.
Елена
Read More
Клевая студия, сто лет их знаю, начинала у низ работать 6 лет назад, потом ушла на дом. Оператор Катя клевая, раскручивала даже самых дохлых моделей (не знаю работает еще там или нет). Лишний раз не лезут к модели, не выносят мозг, если надо всегда помогут. Девочка там очень долго работают, знаю тех кто уходил в другие студии потом прибегали обратно.
Ася
Read More
Искренне хочу оставить отзыв о нашей студии Милано. Ни с чем не сравнится отношение к моделям. Работала на другой студии где жесткие правила и никого не интересует твое состояние. Здесь небо и земля! Однозначно рекомендую, вернулась сама после своих похождений и чувствую себя великолепно в этой атмосфере.
Вероника
Read More
Студия прекрасная, много комнат которых хватает на всех моделей. Вежливое руководство и никаких задержек в выплатах, рекомендую 100%.
Инна
Read More
Привет девочки хочу рассказать вам о нашей студии, что хочу сказать. Для начала я работаю в ней уже 2 года, и сравнивать не с одной другой студией не буду так как это моя первая и последняя студия. По каким причинам самое главное это конечно наши директора, замечательные отзывчивые люди, относятся с понимаем к любой ситуации, всегда выручат и помогут, условия работы, гибкий график, выплаты никогда не задерживали даже на денечек. Ну и конечно же если хорошие директора значит и коллектив тоже отличный, спокойная работая обстановка, все условия созданы для того чтобы работать и зарабатывать, обожаю нашу студию! И без лишней лести рекомендую, приходите, сами все увидите.
Previous
Next
Уютная комната для работы
Комната для работы
Рабочее помещение
Уютная комната для работы
Комната для работы
Рабочее помещение

Вебкам студия организует видеочаты с клиентами в основном из США. Размер заработной платы в вебка студии в Новосибирске зависит от усилий самой модели. Чем дольше клиент остается в видеочате, тем больше сумма, которую получит девушка. Начинающие у нас зарабатывают от 10 000 рублей в неделю, сотрудницы опытнее, которые научились удерживать внимание клиента, получают 40 000 рублей в неделю. Для вебкам студии в Новосибирске это значительные суммы. И это при свободном графике: можно одновременно учиться очно в ВУЗе, работать на другой работе, посвящать время хобби и семье.

Преимущества работы в вебкам студии в Новосибирске:

  • Наш офис расположен в центре города, помещения имеют современный дорогой ремонт и качественное оборудование, кожаную мебель и кондиционер. Контакты с зарубежными партнерами налажены напрямую, что дает возможность работать быстро и оперативно.
  • Наша компания отличается честностью. Мы бесплатно обучаем девушек и заботимся о том, чтобы модели получали заработную плату вовремя, каждую неделю.
  • Наши вебкам модели в Новосибирске работают полностью анонимно. Мы гарантируем конфиденциальность и комфортные условия на рабочем месте. Работа в вебкам никак не отобразится на вашей репутации и личной жизни. Она абсолютно безопасна, так как прямого контакта с клиентом нет: все общение проходит только через интернет. Хотя у наших моделей были случаи, когда они обменивались контактами с понравившимися клиентами и устраивали свою личную жизнь. Некоторые девушки, работающие в вебкам студиях, даже выходили замуж за американцев.
  • Работа в вебкам студии в Новосибирске — это способ ни в чем себе не отказывать и при этом получать удовольствие, занимаясь своим делом. Модель избавлена от необходимости сидеть 8 часов каждый рабочий день в офисе.

Стать вебкам моделью может каждая девушка. Требуются только приятная внешность, позитивный настрой и желание зарабатывать. Идеальных параметров не требуется: часто клиенты выше ценят коммуникабельность и доброжелательность девушки, чувство юмора.

Чтобы стать частью команды вебкам в Новосибирске, заполните анкету, размещенную на сайте. Мы быстро свяжемся с вами.

Контакты

На любые вопросы вам ответит дежурный администратор по телефону :

E-mail: nskMilanO@yandex.ru

Студия находится в минуте ходьбы от станций метро Золотая нива

Контакты

На любые вопросы вам ответит дежурный администратор по телефону :

E-mail: nskMilanO@yandex.ru

Студия находится в минуте ходьбы от станций метро Золотая нива

milanO
© 2022 Studio MilanO
Telegram
WhatsAppp
Заполнить анкету
Telegram
WhatsAppp
Заполнить анкету
milanO
© 2022 Studio MilanO
Telegram
WhatsAppp
Telegram Whatsapp
Внимание!
Данный сайт может содержать материалы для людей старше 18 лет.
Чтобы продолжить, подтвердите, что вам уже исполнилось 18 лет.
Да, мне есть 18 лет
Нет, мне нет 18 лет
Ваша анкета успешно отправлена