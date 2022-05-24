Комфортные, оформленные и изолированные рабочие места
Отсутствие «планов» или минимальных заработков
Два независимых высокоскоростных интернета на каждое рабочее место
Мощные компьютеры и HD видеокамеры фирмы Logitech
Выплаты до 75%
Реквизит, костюмы и обувь для работы
Наличие косметики
Обучение, поддержка начинающих моделей
Лояльное руководство и индивидуальный подход
Фотосессии (как студийные так и выездные)
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* Поля обязательные для заполнения
* * Заполняя анкетую. Вы подтверждаете, что Вам есть 18 лет
Заполняя анкету я дам свое согласие на обработку персональных данных и прочитал(а) Соглашение студии "MilanO"
Вебкам студия организует видеочаты с клиентами в основном из США. Размер заработной платы в вебка студии в Новосибирске зависит от усилий самой модели. Чем дольше клиент остается в видеочате, тем больше сумма, которую получит девушка. Начинающие у нас зарабатывают от 10 000 рублей в неделю, сотрудницы опытнее, которые научились удерживать внимание клиента, получают 40 000 рублей в неделю. Для вебкам студии в Новосибирске это значительные суммы. И это при свободном графике: можно одновременно учиться очно в ВУЗе, работать на другой работе, посвящать время хобби и семье.
Стать вебкам моделью может каждая девушка. Требуются только приятная внешность, позитивный настрой и желание зарабатывать. Идеальных параметров не требуется: часто клиенты выше ценят коммуникабельность и доброжелательность девушки, чувство юмора.
Чтобы стать частью команды вебкам в Новосибирске, заполните анкету, размещенную на сайте. Мы быстро свяжемся с вами.
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Студия находится в минуте ходьбы от станций метро Золотая нива
На любые вопросы вам ответит дежурный администратор по телефону :
Студия находится в минуте ходьбы от станций метро Золотая нива